رياضة | لقطة غير أخلاقية من مهاجم برشلونة أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطة غير أخلاقية من مهاجم برشلونة أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت الكاميرا على المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز وهو يصرخ في اتجاه أحد لاعبي الفريق خلال هزيمة برشلونة 2-0 أمام غرناطة يوم السبت.

وادعى المهاجم أنه تعرض للاعب من قبل لاعب غرناطة خلال المباراة ، ولكنه غضب من حارس المرمى الذي لم يفعل ".

اتخذ القرار الذي أراده: "أنت مخروط ، آه ، مخروط" ، قال سواريز على ما يبدو إلى مساعد الحكم ، مما يعني أنه عديم الفائدة ، وقد تم القبض عليه على كاميرات موفيستار.

وبعد بضع دقائق ، وجه الأوروجويان بعض الإهانات الأخرى في رامون عزيز بينما كان مستلقياً على الأرض ، قال سواريز لعزيز: "أنت طفل يكذب ، أنت كاذب".