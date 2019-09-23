رياضة | عاجل.. فايلر يستبعد 6 نجوم من مواجهة الأهلي وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يستبعد 6 نجوم من مواجهة الأهلي وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على استبعاد صلاح محسن مهاجم الفريق و5 لاعبين آخرين من مواجهة سموحة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وينوي رينيه فايلر الاعتماد على أحد اللاعبين مروان محسن أو جونيور أجايي بعد تألقه في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في مركز المهاجم الصريح.

قائمة المستبعدين من الأهلي أمام سموحة

كما يستبعد مدرب الأهلي أحمد فتحي وأحمد الشيخ وصالح جمعة وعلي لطفي وأليو ديانج من تشكيل مواجهة سموحة بالإضافة إلى صلاح محسن.

ويصطدم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باختبار صعب أمام حسام حسن المدير الفني لسموحة في لقاء قوي لأن مباريات الأحمر أمام العميد غالبًا ما تحفل بالإثارة والندية.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي فاز به في آخر 4 مواسم على التوالي بعد أيام من فوزه بلقب السوبر على حساب الزمالك بقيادة مدربه ميتشو.

واختار رينيه فايلر قائمة 24 لاعبًا لمواجهة سموحة غاب عنها محمود متولي ووليد أزارو للإصابة

قائمة الأهلي ضد سموحة

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي

قائمة سموحة ضد الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

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خط الدفاع: رجب نبيل وأحمد جمال ومحمود عزت وكريم يحيى وفارس مجاهد وأحمد أبو الفتوح ومحمد الترهوني و شريف رضا ومحمد كوفي.

خط الوسط: يوسف ديوب وأحمد حمص وإيدي إيمومو ومحمد حليمو وإسلام الفار وناصر ماهر وأحمد مكي وإسلام جمال وفوزي الحناوي

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا ومحمد جمال

مواجهات حسام حسن ضد الأهلي

ويتفوق الأهلي على حسام حسن في كل الأندية الأندية دربها حيث فاز الأحمر في 11 لقاء بينما تفوق العميد في 5 وتعادل في 5 مباريات أخرى

ولعب حسام حسن أمام الأهلي في الجولات المبكرة وكانت المرة الأولى في الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2008-2009 وخسر حينها الأحمر أمام المصري البورسعيدي بهدفي أحمد شديد قناوي ومحمد جابر.

وسقط حسام حسن عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي في الجولة الثانية من الموسم الماضي في فخ الخسارة بهدفين نظيفين للمالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو

رد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني عل مؤشرات عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق الملكي خلفًا لزين الدين زيدان بدعوى تراجع النتائج مع زيزو.

واعترف راموس لصحيفة "آس" الإسبانية بدعم اللاعبين لزيدان قائلًا:" نحن مع زيدان رغم النتائج السيئة والحديث عن المدربين هو عدم احترام لنا.. يجب أن نبقي ثابتين وفي قمة تركيزنا لأن الموسم لا يزال طويلًا".

وأضاف راموس: "هناك شرارات بسيطة يتم تضخيمها، سيكون لديكم الوقت للحديث عن الأزمات في المستقبل فتحدثوا كما تريدون".

وفاز راموس في مواسمه الـ15 بقميص ريال مدريد بـ20 لقبًا فيما حقق البرازيلي كاسيميرو 12 لقبا مع الفريق الأبيض.