رياضة | عاجل.. إقالة هيكتور كوبر من تدريب أوزبكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة هيكتور كوبر من تدريب أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد كرة القدم في أوزبكستان إقالة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب من منصب بعد الهزيمة أمام فلسطين بهدفين نظيفين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس أمم آسيا.

وكتب محمود فايز المدرب المساعد لهيكتور كوبر على تويتر: "تم التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء التعاقد بين مستر كوبر والاتحاد الأوزبكي باتفاق الطرفين.. نتمتى التوفيق لأوزبكستان في تصفيات كأس العالم".

وأصدر الاتحاد الأوزبكي بيانًا أعلن فيه فسخ التعاقد مع مع كوبر بالتراضي بين الطرفين بعد هزيمة منتخب أوزبكستان أمام فلسطين 2-0، في المباراة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكان هيكتور كوبر تدولى تدريب منتخب أوزبكستان في 1 أغسطس 2018 في عقد كامن من المفترض أن يمتد لمدة 3 سنوات، حتى نوفمبر 2021.

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وقاد كوبر المنتخب الأوزبكي في 17 مباراة فاز في 7 مباريات، وخسر مثلها، فيما تعادل في 3 مباريات.

وكان هيكتور كوبر قد تولى تدريب منتخب مصر وحقق معه الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا لكن الأداء لم يكن مرضيًا فتمت إقالته وجاء خافيير أجيري الذي خرج بمصر من دور الـ16 لأمم إفريقيا ورحل وترك المهمة لحسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.

سقوط أوزبكستان أمام فلسطين

خسر منتخب أوزبكستان أمام منتخب فلسطين بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "فيصل الحسيني" ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل عدي الدباغ هدف منتخب فلسطين الأول من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 60، وأضاف زميله إسلام البطران الهدف الثاني من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 84 من زمن اللقاء، ليحقق المنتخب الفلسطيني فوزًا غاليًا في مشواره نحو التأهل لمونديال (قطر 2022).

ويقع منتخب أوزبكستان ضمن المجموعة الرابعة، مع منتخبات (فلسطين - سنغافورة - اليمن - السعودية)، وبعد مباراة اليوم يتصدر المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المنتخبين اليمني والسنغفاوري المركز الثاني ولكل منهما نقطة وحيدة بعد تعادلهما، ولم يلعب المنتخب السعودي بالجولة الأولي.