رياضة | "يد" الداخلية يفوز على اتحاد الشرطة في افتتاحية الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يد" الداخلية يفوز على اتحاد الشرطة في افتتاحية الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية، على نظيره اتحاد الشرطة، بنتيجة 24 - 20 في المباراة التي جمعت بينهما على الصالة الدولية، ضمن بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد.

المباراة شهدت انطلاقة مميزة لفريق الداخلية، الذي شهد تدعيمات قوية في جميع المراكز، والذي ظهر في المباراة بدفاع قوي وسرعة في الارتداد، وإنهاء جيد للهجمات، بينما ظهر فريق اتحاد الشرطة ندا قويا.

ووجه رئيس جهاز كرة اليد والمدير الفني لفريق الداخلية الكابتن سامح عطوة، الشكر للاعبين على الأداء القوي الذي ظهروا به، مطالبًا إياهم بإغلاق صفحة الشرطة والتركيز في المباراة القادمة، لتحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، الذي يرأسه سامح عطوة، يضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما ومحمد المهداوي مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر إداري للفريق وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.