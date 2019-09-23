رياضة | "فيفا" يصدم محمد صلاح من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيفا" يصدم محمد صلاح من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من قائمة الترشيحات النهائية في حفل إعلان أفضل لاعب فى العالم والمقرر إقامته مساء اليوم بإيطاليا .

وكشفت الصفحة الرسمية عبر إنستجرام عن القائمة النهائية لـلثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة the best" أفضل لاعب في العالم وهم ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني و فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ليتأكد غياب محمد صلاح.

يورجن كلوب يضع شرطا وحيدا لفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

وضع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول شرطًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد مباراة تشيلسي في الجولة السادسة من عمر البريميير ليج.

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وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "الطريقة التي تجعلنا نفوز بالدوري الإنجليزي هي الاستمرارية فعلينا أن نستمر إلى أقصى حد.. السبب في أننا كنا في منافسة مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الماضي كان الاستمرارية".

وأضاف كلوب: "لقد دفعنا مانشستر سيتي وهم دفعونا أيضا لكن علينا أن نستمر لأن الاستمرارية هو الفرصة الوحيدة الوحيدة لحسم لقب الدوري الإنجليزي".

وأشار كلوب إلى أن أداء ليفربول أمام نابولي الإيطالي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا كان ناضجًا رغم الخسارة بهدفين نظيفين".

وواصل كلوب: "الجزء الأهم كان يتمثل في طريقة إنهاء الهجمة ولم يحدث لأسباب مختلفة أهمها القرارات الخاطئة في بعض اللحظات لذلك يجب علينا أن نتحسن".