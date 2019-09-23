رياضة | كريم بنزيما.. رأس ذهبية تخلف رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم بنزيما.. رأس ذهبية تخلف رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى كريم بنزيمة ريال مدريد الصدارة في إشبيلية برأسه تم تنفيذه بشكل مثالي وانهىا لمباراة بنتيجة واحد مقابل لاشئ.

فقد خسر الفرنسي دييجو كارلوس في منطقة جزاء إشبيلية قبل أن يقفز لتوجيه داني كارفاخال عبر تمريرة توماس فاكليك وفي الجزء الخلفي من الشباك.

ويعد جيرارد مورينو كواحد من أفضل الهدافين في الدوري الأسباني هذا الموسم برصيد خمسة أهداف.

كان هذا هو الهدف البنزيما الخامس والثلاثين في جميع المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين ، مما يثبت أنه صعد بالفعل في غياب كريستيانو رونالدو.

يجب التقليل من شأن ذلك ، حيث أن صفاته الهجومية كانت معروضة مع رغبته الدقيقة في مواجهة بنزيمة من الخط الجانبي.