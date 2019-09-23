رياضة | الزمالك في اختبار صعب أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك في اختبار صعب أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ نادي الزمالك مشواره بمسابقة الدورى الممتاز، مساء اليوم الأثنين، عندما يستضيف نظيره الاتحاد السكندرى، على ستاد بتروسبورت، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى.ويدخل الزمالك مباراته أمام الاتحاد السكندرى بهدف مصالحة جماهيره .

ويسعى لتحقيق انطلاقة جيدة فى بطولة الدورى خاصة بعد الانتقادات التى وجهت للصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، بسبب إدارته لمباراة القمة الأخيرة أمام الأهلى فى السوبر المصرى، والتشكيل الذى دفع به فى المباراة، لينتهى اللقاء بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج الأحمر باللقب.

كما يسعى الزمالك لتكرار فوزه على الاتحاد السكندرى فى مستهل مشواره بالدورى، بعدما سبق وأن حقق الفوز على زعيم الثغر، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر، بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى عقب انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر فى الموسم الماضى للمرة الـ27 فى تاريخه، على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية، فيما اختتم مشواره فى الدورى الممتاز، محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.

كان الزمالك قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في المباراة الأخيرة التى جمعت بينهما في الدوري المصري موسم 2018- 2019، قبل أن يطيح الأبيض بزعيم الثغر في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي بعد الفوز بهدف دون رد، سجله مصطفي محمد في الدقيقة 98 من المباراة.

قائمة الزمالك امام الاتحاد

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل. Advertisements الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالسلام، حمدي النقاز، حازم إمام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة. الوسط: فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أوناجم، إسلام جابر، كريم بامبو، إمام عاشور. الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب.

قائمة الاتحاد السكندري امام الزمالك

حراسة المرمى: عماد السيد - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود رزق - محمد أنور - إسلام جمال - مروان النجار - السيد سالم - محمود شعبان - صبري رحيل - أسامة العزب. خط الوسط: نور السيد - كريم الديب - أحمد نبيل "مانجا" - هشام محمد - أحمد حجي - خالد الغندور - أيمن غباشي. خط الهجوم: خالد قمر - محمد جدو - إيمانويل أوكوي.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة أمين محمد عمر “حكم الساحة” ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح “مساعد أول” و هاني خيرت “مساعد ثان” و إبراهيم محجوب “حكم رابع”.