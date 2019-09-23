رياضة | ماذا يقدم حسام حسن ضد الأهلي في الجولات المبكرة من الدوري؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يقدم حسام حسن ضد الأهلي في الجولات المبكرة من الدوري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم نادي الأهلي بفريق سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

وتعد مباراة الأهلي وسموحة اختبارًا قويًا لرينيه فايلر المدير الفني للأحمر أمام العميد حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري

مواجهات حسام حسن ضد الأهلي في الجولات المبكرة

ويتفوق الأهلي على حسام حسن في كل الأندية الأندية دربها حيث فاز الأحمر في 11 لقاء بينما تفوق العميد في 5 وتعادل في 5 مباريات أخرى

ولعب حسام حسن أمام الأهلي في الجولات المبكرة وكانت المرة الأولى في الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2008-2009 وخسر حينها الأحمر أمام المصري البورسعيدي بهدفي أحمد شديد قناوي ومحمد جابر.

وسقط حسام حسن عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي في الجولة الثانية من الموسم الماضي في فخ الخسارة بهدفين نظيفين للمالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

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خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي

أما حسام حسن المدير الفني لسموحة فاختار قائمة شهدت ظهور ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق المنتقل إلى الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية

قائمة سموحة لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: الهاني سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل وأحمد جمال ومحمود عزت وكريم يحيى وفارس مجاهد وأحمد أبو الفتوح ومحمد الترهوني و شريف رضا ومحمد كوفي.

خط الوسط: يوسف ديوب وأحمد حمص وإيدي إيمومو ومحمد حليمو وإسلام الفار وناصر ماهر وأحمد مكي وإسلام جمال وفوزي الحناوي

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا ومحمد جمال