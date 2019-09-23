شكرا لقرائتكم خبر عن كشف سر إقالة كوبر من قيادة منتخب أوزبكستان والان مع التفاصيل

كشف محمود فايز المدرب المساعد لكوبر المدير الفني السابق لمنتخب أوزبكستان النقاب عن سر إقالة كوبر من قيادة منتخب اوزبكسان.

ونشر محمود فايز عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ""تم الاتفاق ودياً لإنهاء التعاقد بين كوبر والاتحاد الأوزبكي باتفاق راضي للطرفين".

وأضاف: "نتمني التوفيق والتقدم لمنتخب أوزبكستان في تصفيات كأس العالم".

ووفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأوزبكي، فإن اتحاد الكرة قرر فسخ التعاقد مع كوبر بالتراضي بين الطرفي دون أي مشاكل .

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وكشف موقع "Kun.uz" الأوزبكي، أن قرار إقالة كوبر جاء بعد هزيمة منتخب أوزبكستان أمام فلسطين 2-0، في المباراة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكان كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، ثم تولى القيادة الفنية لمنتخب أوزبكستان في 1 أغسطس 2018، لمدة 3 سنوات، حتى نوفمبر 2021.

وقاد كوبر المنتخب الأوزبكي، في 17 مباراة، فاز بـ7 مباريات منها، وخسر مثلها، فيما تعادل في 3 غيرها .

وحقق كوبر إنجازا كبيرا مع منتخب مصر، بالوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في سانت بطرسبرج، قبل أن يخرج منتخب الفراعنة من الدور الأول، بعدما خسارته في مبارياته الثلاث أمام أوروجواي، وروسيا، والسعودية.