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تعرف على راتب حسام البدري في تدريب منتخب الفراعنة

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إتفق حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مع مسئولو اتحاد الكرة المصري على الراتب الشهري الذى سيتقاضاه خلال الفترة القادمة مع منتخب الفراعنة.

ويعتبر الراتب الذي سيتقاضاه حسام البدرى بـ42 الاف دولار شهريا وهو أعلى من الراتب الذى كان يتقاضاه حسام البدري فى أخر فترة تدريبية له النادي الأهلي المصري موسم 2017. 

واستقر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للفراعنة على التشكيل الجديد للجهاز المعاون له والذى يضم محمد بركات مديرا للمنتخب وأحمد أيوب مدرب عام طارق مصطفي مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. 

وكشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس  القادم بمقر اتحاد الكرة المصري لتقديم الجهاز الفتي الجديد للمنتخب المصري الي جانب الاعلان عن خطة المرحلة المقبلة .

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