شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى لشفاء جراحه قبل لقاء نظيره فيا ريال والان مع التفاصيل

يسعي فريق برشلونة إلى الشفاء العاجل لجراحه السابق والعودة على قضبان الانتصارات عندما يستضيف فياريال الثلاثاء القادم في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم، فيما يطمح نظيره الدائم ريال مدريد إلى تعزيز ثقته أمام ضيفه أوساسونا الأربعاء المقبل قبل دربي العاصمة أمام صديقه أتلتيكو مدريد السبت المقبل.

يحاول النادي الكاتالوني الخروج من أزمة النتائج اللاحق هبه الذي لم يشهد لها مثيل داخل أسواره منذ ربع قرن حيث جمع سبع نقاط فقط في خمس مباريات حتى الآن في الليجا، وهي أسوأ رقم له في بداية الدوري منذ موسم 1994-1995.

وحقق برشلونة فوزين فقط وكانا على ارضه، فيما لم يذق طعم الفوز في ثلاث مباريات خارج قواعده حيث مني بهزيمتين أمام أتلتيك بلباو صفر-1 في المرحلة الأولى وأمام غرناطة صفر-2 السبت في الخامسة، واكتفى بالتعادل مع أوساسونا العائد حديثا إلى دوري الأضواء 2-2.

ولم ينجح الكتالوني في تحقيق الفوز الذي يريده خارج ملعبه في مباراة رسمية منذ أبريل الماضي، ولا يزال عاجزا عنهذا او ااظهار شخصيته الحقيقة المعهودة منذ استقدام الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد بصفقة عريضه "120 مليون يورو".

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ولا يقتصر ركود برشلونة على الساحة المحلية بل خارج الليجا ايضا، فقد نجا من الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المنقضي ، حيث كان الفريق الألماني الطرف الاقوي في اللقاء وأهدر ركلة جزاء كبيرة، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي لكلا الفريقين .

وكانت الخسارة أمام غرناطة بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس حيث وجد النادي الكاتالوني نفسه متخلفا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، وبالتالي دفعت لاعبيه إلى عقد اجتماعات أزمة في غرف الملابس بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك لبحث ومناقشة هذا الفشل في بداية الموسم بحسب صحيفة "آس".

وكشفت الصحيفة الاسبانية عن العديد من العبارات التي أطلقتها كوادر الفريق بينها "لقد لعبنا بشكل أسوأ من ملعب أنفيلد" في إشارة إلى الخسارة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي، و"المشكلة ليست في أننا خسرنا، المشكلة هي أننا نستحق أن نخسر"، و"الفرق المنافسة لم تعد تحترمننا"، و"لقد أصبحنا فريقا بلا روح".

وتابعت أن أصابع الاتهام لم توجه إلى شخص بعينه، مشيرة إلى أن ميسي طلب عقد اجتماع جديد هذا الأسبوع، بعدما توجه إلى ميلانو لحضور حفل جوائز الاتحاد الدولي للعبة حيث ستنافس على جائزة افضل لاعب في العالم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك.