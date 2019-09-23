شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك في مهمة صعبة أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والان مع التفاصيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، الليلة، في تمام الثامنة مساء، على إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري المصري، موسم 2019-2020.

ويدخل الفارس الأبيض مواجهة الليلة، رافعا شعار لا وقت لا مزيد من الأحزان، ولا البكاء على اللقب المسكوب، بعد تذوق طعم الهزيمة مرتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي، أمام جينيراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال إفريقيا، وأخيرا ضياع لقب السوبر المحلي، أمام غريمه التقليدي الأهلي، يوم الجمعة الماضي، بثلاثية مقابل هدفين.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، إلى استغلال عامل الملعب في تحقيق الفوز، واستعادة نغمة الانتصارات مجددا، وإيقاف مسلسل السقوط في دوامة الهزائم المتواصل، الذي تعرض الفريق لها مؤخرا، لاستعادة اللاعبين ثقتهم في أنفسهم مرة أخرى، مما يعطيهم دفعة معنوية هائلة، قبل مواجهة بطل السنغال، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بدوري الأبطال.

ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين حتى يضمن الصعود رسميا، إلى دور المجموعات من البطولة ذاتها.

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ووجه الصربي إنذار شديد اللهجة للمدافعين، محذرهم من ارتكاب أي أخطاء أخرى، على خلاف مباراة السوبر، قد تكلف الفريق نتيجة اللقاء، في بداية مشوار الأبيض، نحو استعادة درع الدوري الغائب عن القلعة البيضاء، منذ أربعة مواسم.

على الجانب الآخر، يحاول الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، ضرب عصفورين بحجر واحدة، الأول خطف النقاط الثلاثة، مستغلا في ذلك الحالة المعنوية السيئة للمنافس، والثاني تجهيز اللاعبين جيدا، والاطمئنان على المصابين، قبل مواجهة العربي الكويتي في البطولة العربية للأندية، يوم الجمعة القادم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في الكويت، قد انتهت لصالح الاتحاد بهدف نظيف، سجله خالد قمر.

ويكفى الاتحاد التعادل خلال لقاء الإياب، حتى يضمن الصعود رسميا، إلى الدور التالي، من البطولة ذاتها.

ويقود المباراة تحكيميًا أمين عمر، حكم ساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح، مساعد أول، وهاني خيري، مساعد ثاني، وإبراهيم محجوب حكم رابع.