شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا تستفيد من وضع ديجون للعودة الى القمة في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

يسعي فريق مرسيليا من الاستفادة من وضع نظيره ديجون متذيل الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، من أجل الرجوع بشكل اسرع من ذي قبل الى طريق الانتصارات، وذلك في مواجهه الغد في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الى مباراة الغد سعياً في الباحث عن تعويض لعقبة يوم السبت الماضي بالتعادل 1-1 مع نظيره مونبلييه الذي أوقف سلسسلة انتصارات الفريق عند ثلاثة متتالية وحرمه من التصدر ولو موقتا او حصد الفوز الرابع .

وكان تعادل السبت قد كلف مرسيليا ليس بسبب فقد نقطتين ، بل لأنه سيفتقد لاعبين مؤثرين لطردهما في الثواني الأخيرة من مواجهة السبت هما بوبكر كامارا وديميتري باييت، الأول لاحتكاك مع لاعب مونبلييه جوردان فيري الذي طرد أيضا في اللقاء، والثاني لتوجيه عبارات خارجة عن النص إلى الحكم.

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وعلق فياش بواش الذي يتحضر وفريقه خامس الترتيب حاليا لمواجهة صعبة الأحد "على فيلودروم" ضد رين الرابع، على طرد لاعبيه بالقول "ديم (باييت) قال شيئا للحكم الذي كان قاسيا ببطاقته الحمراء، لكن بالنسبة لكامارا فما حصل كان غير مقبول. سنستأنف بطاقة بوبا لأنه قال لي بأنه لم يفعل شيئا".

وتطرق البرتغالي الى التعادل مع مونبلييه بالقول "هذه المباراة لا تستحق أن تنتهي بهذه الطريقة... أحيانا تلعب بشكل سيء وتفوز، لكن اليوم (السبت) لعبنا جيدا وتعادلنا.. تعلم انه عندما تتلقى هدفا من مونبلييه تصبح الامور صعبة".

وتابع "افتقدنا اليوم للتمريرة الاخيرة، التسديدة الاخيرة والنوعية في انهاء الهجمات".