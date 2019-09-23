شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية من مونشي بعد فوز ريال مدريد ضد إشبيلية والان مع التفاصيل

شهد ملعب رامون سانشيز بيزخوان، فوز ريال مدريد ضد إشبيلية بهدف نظيف، إطار الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني .

مونشي يبرز قوة ريال مدريد ضد إشبيلية

وأشار مونشي، المدير الرياضي لفريق إشبلية، في تصريحاته لصحيفة ماركا، إلى قوة ريال مدريد بعد فوزه على النادي الأندلسي بهدف دون رد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، برأسية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، كرد فعل من كتيبة زين الدين زيدان بعد هزيمته 0/3 ضد باريس سان جيرمان .

وقال مونشي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لقد رأينا اليوم فريقًا جيدًا في ريال مدريد ، لقد كان فريقًا أداه بمستوى عالٍ للغاية ، لم يكن ذلك الذي واجه باريس سان جيرمان، كما أن ريال مدريد استطاع الحاق الهزيمة الأولى لفريق اشبيلية هذا الموسم في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم".

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مونشي: ريال مدريد صُنع من أجل الفوز

وأنهى: "إنه موسم طويل للغاية، نحن سعداء بما يفعله الفريق، لا يمكن استخلاص استنتاجات إيجابية أو سلبية خلال اللقاء، لقد واجهنا فريقًا صُنع من أجل الفوز ولعبوا مباراة جيدة جدًا" .

وكان الفرنسي كريم بنزيما قد نجح في تسجيل هدف مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية الوحيد، ليقود ريال مدريد لمشاركة صدارة جدول ترتيب الليجا، مع النادي الباسكي أتلتيك بلباو .