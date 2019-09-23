شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلي المنتشي بالسوبر المصري يخشى مقالب سموحة التوأم والان مع التفاصيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، اليوم الاثنين، في تمام الخامسة والنصف مساء، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع للدوري الممتاز موسم 2019-2020.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة اليوم، بروح معنوية مرتفعة، عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، يوم الجمعة الماضي، بثلاثية مقابل هدفين، وخطف لقب السوبر المحلي منه، وهو ما جعل رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلى عقد جلسة خاصة مع اللاعبين، محذرهم من الثقة الزائدة أمام المنافس.

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كما طالبهم بنسيان نتيجة السوبر، والعمل على خطف النقاط الثلاثة واستمرار في مسلسل الانتصارات بلا توقف، ما يعطى اللاعبين دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة كانو سبورت، بدوري، أبطال أفريقيا، أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في غينيا الاستوائية، قد انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الأخر يسعى التوأم حسن حسام وشقيقه إبراهيم، إلى استغلال عامل الملعب في تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاثة، مستغلا في ذلك نشوة الانتصار لدي المنافس والثقة الزائدة، التي يخوض بها اللقاء، فضلا عن رغبته في فساد فرحته بالحصول على لقب السوبر.