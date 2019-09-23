شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة كوبر من تدريب منتخب أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد أوزبكستان لكرة القدم إقالة هيكتور كوبر، مدرب المنتخب، بعد بداية مخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم 2022. وخسر منتخب أوزبكستان أمام فلسطين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. وقال الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، في بيانه: «يعرب اتحاد كرة القدم عن امتنانه لكوبر ومساعديه على عملهم مع المنتخب الوطني الأوزبكي ويتمنى لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية».

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