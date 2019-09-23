شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يكشف تفاصيل حواره مع محمد صلاح قبل تنفيذ الركلة الحرة أمام تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المدافع الإنجليزي، ترينت أليكساندر أرنولد، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين محمد صلاح وقائد فريق ليفربول جوردان هيندرسون، قبل تنفيذ الركلة الحرة التي جاء منها أول أهداف ليفربول في شباك تشيلسي، بقمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وخلال الاستعداد لتنفيذ الركلة الحرة في الدقيقة 14 من زمن المباراة، فاجأ المصري محمد صلاح جدار الصد لتشيلسي بتمريرة خلفية لزميله أرنولد، الذي سددها قوية في المرمى، وسبق التسديد نقاش طويل بين أرنولد وصلاح وقائد الفريق جوردان هيندرسون، قبل تنفيذ «الخطة المحكمة» التي مهدت الفوز لصالح ليفربول بنتيجة 2-1.

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وكشف أرنولد عن تفاصيل تنفيذ الركلة، لـ«سكاي سبورتس» قائلا: «أراد هيندرسون تنفيذ الركلة الحرة، لكنه قرر أنها بعيدة بالنسبة له»، في إشارة على ما يبدو إلى أن الخطة كانت عفوية وغير متفق عليها مسبقا.

وأضاف: «ناقشت الموضوع مع مو (محمد صلاح) وأردتها أن تكون متدحرجة لي حتى تربك حارس المرمى وتفتح زاوية أفضل للتسديد».

وبالفعل نفذ صلاح الخطة، ومرر كرة خلفية بسيطة لأرنولد، الذي سددها بقوة في زاوية الحارس كيبا أريزابالاجا، الذي لم يستطع التعامل معها.

وأشار أرنولد: «قررت التسديد على جهة الحارس، لأن الكرة كانت قريبة جدا، وتوقعت أنني لن أستطيع تسديدها من فوق الجدار».