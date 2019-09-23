شكرا لقرائتكم حارس إنبي حديث العالم بعد التصدى التاريخى أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف محمود جاد حارس مرمى إنبى الأضواء بالجولة الأولى لمسابقة الدوري العام بعدما تصدى لتسديدة رائعة من عبد الله السعيد لاعب بيراميدز من وسط الملعب خلال اللقاء الذى باستاد الدفاع الجوي وانتهى بفوز بيراميدز بأربعة أهداف دون رد.





تصدى مذهل لـ "حارس انبى"

ففي الدقيقة 30 من عمر اللقاء، أرسل عبد الله السعيد؛ نجم بيراميدز، كرة طولية من وسط الملعب إلى الهارب خلف المدافعين إيريك تراوري، لكن محمود جاد خرج من منطقة الجزاء إلى وسط ملعب فريقه، ليبعد الكرة من أمام تراوري برأسية، وصلت الكرة إلى إبراهيم حسن؛ لاعب وسط الأزرق، ليردها بكرة لولبية مستغلًا تقدم الحارس، إلا أن صاحب الـ22 عامًا عاد بسرعة كبيرة وأبعد الكرة قبل أن تسكن شباكه بتصدي هوائي رائع.

لينكر يمتدح حارس انبى: تصدى إعجازى

وامتدح المحلل الفني جاري لينكر، نجم منتخب إنجلترا السابق، محمود جاد حارس مرمى إنبي بعد التصدى المذهل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "تصدي إعجازي".





شوبير يشيد باللقطة التى أبهرت العالم

بينما أشاد أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق، بمهارة محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي بعدما أظهر براعته في التعامل مع فريق الخصم بطريقة رائعة.

وغرد أحمد شوبير، عبر "تويتر" قائلا: "‏محمود جاد حارس إنبي عمل لقطة قد تكون الأفضل في الموسم في كرة جت هدية من ربنا ليه إنها تظهر بالشكل ده علشان العالم كله يتكلم عنه ويشيد بيه، الولد صاحب موهبة محتاج التعامل معاه نفسيا بشكل كويس وأتمنى إنه يكمل بالشكل ده".

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فيما وصفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تصدى الحارس للكرة بـ"البهلوانى"، وذكرت أنه تصدى من المستحيل إنقاذه، ونشرت عبر حسابها على تويتر صورة من التصدى، قائلة: "حارس مذهل فى مصر".

ورغم إصرار واستماتة محمود جاد في الذود عن مرماه، فقد خسر فريقه المباراة برباعية نظيفة.

ويعد محمود جاد (22 عاما)، من الحراس الواعدين في مصر، وتم استدعاؤه مؤخراً لإرتداء قميص منتخب "الفراعنة" لأقل من 23 عاما.