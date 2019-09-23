شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي يخطر الجبلاية بسرعة إرسال قائمة المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل اتحاد الكرة، خطابا من الإتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يطالبه بسرعة إرسال القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى المشاركة فى أمم افريقيا تحت 23 سنة، قبل انطلاق البطولة بـ 10 أيام.

وطالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، بعدم تأخر إرسال القائمة، مشيراً إلى أن إرسال القائمة قبل 10 أيام غير مكتملة بـ21 لاعبا، سيتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار عن كل لاعب لم يتم إرساله فى القائمة، وفى حالة تأخر إرسال القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ 48 ساعة، سيتم تقليص عدد اللاعبين فى القائمة إلى الفريق المتأخر إلى 19 لاعبا بدلا من 21.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ستقام بالمنتزة فى الإسكندرية يوم 3 أكتوبر المقبل فى الخامسة مساء.

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وتأهل إلى البطولة 8 منتخبات هى مصر "البلد المضيف" والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا "حامل اللقب" ومالي .

وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهى: باستاد القاهرة و استاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.