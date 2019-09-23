شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي يخطر الجبلاية بسرعة إرسال قائمة المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ستقام بالمنتزة فى الإسكندرية يوم 3 أكتوبر المقبل فى الخامسة مساء.
وتأهل إلى البطولة 8 منتخبات هى مصر "البلد المضيف" والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا "حامل اللقب" ومالي .
وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهى: باستاد القاهرة و استاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.
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