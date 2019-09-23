شكرا لقرائتكم الاهلى ضد سموحة .. تعرف على قائمة الأحمر الـ18 النهائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الأهلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين، ضيفا على نادى سموحة، على استاد برج العرب فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأبلغ رينيه فايلر مدرب الأهلى 6 لاعبين بخروجهم من قائمة الفريق النهائية لمواجهة سموحة، على أن يخوض هؤلاء اللاعبون مرانهم اليوم فى الحادية عشر صباحا، كما خرج أيضا محمود متولى من القائمة بسبب إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

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الاهلى ضد سموحة .. وجاءت القائمة على النحو التالي:



شريف إكرامى ومحمد الشناوى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحى وحمدى فتحى ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايى ومحمد هانى.