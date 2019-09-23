شكرا لقرائتكم 700 ألف جنيه راتب البدري مقابل تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مع مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على الراتب الشهري الذى سيتقاضاه خلال الفترة المقبلة.

ويحصل البدرى على راتب شهري يتراوح ما بين 650 إلى 700 ألف جنيه شهريا وهو أعلى من الراتب الذى كان يتقاضاه البدري فى أخر فترة تدريبية له مع النادي الأهلي موسم 2017.

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استقر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وأحمد أيوب مدرب عام طارق مصطفي مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس بمقر الجبلاية لتقديم الجهاز الفتي الجديد للمنتخب الي جانب الاعلان عن خطة المرحلة المقبلة .