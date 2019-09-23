اخبار الرياضه

صلاح محسن يعلق على خبر استبعاده من مباراة سموحة...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم صلاح محسن يعلق على خبر استبعاده من مباراة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي غامض عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام  على خبر استبعاده من المشاركة أمام سموحة في أولى جولات المارد الأحمر بالدوري العام.

 

وكتب صلاح محسن عبر حسابه على انستجرام: الحمد لله على كل شىء مع خلفية سوداء.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سموحة في أولى مباريات المارد الأحمر بمسابقة الدوري العام في نسخته رقم 61، خلال المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الخامسة والنصف مساءً.

Advertisements

 

ويأمل الأهلي في حصد ثلاث نقاط ثمينة من الفريق السكندري العنيد بقيادة حسام حسن في رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله الأهلي عن الموسم الماضي.

 


صلاح محسن

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح محسن يعلق على خبر استبعاده من مباراة سموحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا