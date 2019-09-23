شكرا لقرائتكم صلاح محسن يعلق على خبر استبعاده من مباراة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي غامض عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام على خبر استبعاده من المشاركة أمام سموحة في أولى جولات المارد الأحمر بالدوري العام.

وكتب صلاح محسن عبر حسابه على انستجرام: الحمد لله على كل شىء مع خلفية سوداء.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سموحة في أولى مباريات المارد الأحمر بمسابقة الدوري العام في نسخته رقم 61، خلال المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الخامسة والنصف مساءً.

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ويأمل الأهلي في حصد ثلاث نقاط ثمينة من الفريق السكندري العنيد بقيادة حسام حسن في رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله الأهلي عن الموسم الماضي.