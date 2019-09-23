شكرا لقرائتكم فرج عامر يكشف مفاجأة سموحة أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أعلن منذ ساعات عن مفاجأة، كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة أنها ستكون فى انتظار الأهلى بتشكيل سموحة، خلال المباراة التى ستجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى العام بنسخته الجديدة رقم 61.

وقال عامر عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك: توقع العميد حسام حسن لقاء احد اندية القمة فى الاسبوع الاول من الدورى، وأكد أنه لم يشغل تفكيره فى اختياره لتدريب المنتخب المصرى وان كان يتمنى للمنتخب كل التوفيق لأنه يعشق مصر.

أضاف رئيس سموحة: كابتن حسام حسن اكد لى انه يعرف كيف يفكر فايلر المدير الفنى للأهلى ويحترم هذا الفكر ويحترم الأهلى وفريقه لأنه فريق منظم، وهذا لا يمنع انه مستعد تماما لهذا اللقاء ذهنيا وفنيا وسوف يحدد طريقة لعبة طبقا لمجريات الامور وان كان يفتقد للعديد من الاوراق الهامة فى فريقه للإصابة.

واستطرد فرج عامر: حسام حسن لن يدفع بكل اوراقه مرة واحدة، ولدية العديد من المفاجآت التى قد يدفع بها فى شوط المباراة الثانى أو حسب متطلبات المباراة وانه يشعر بالتفاؤل ويثق فى لاعبيه الذين لديهم دوافع عديدةً لخوض مباراةً كبيرة ويسعون فيها لتحقيق انتصار على بطل السوبر.