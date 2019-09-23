شكرا لقرائتكم راحة سلبية للمقاصة بعد الفوز على أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني لنادى مصر للمقاصة، اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الفوز الذي حققه الفريق الفيومي في الجولة الأولى ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري العام.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الفيومي تدريباته صباح الاربعاء علي الملعب الفرعى للدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الزمالك المحدد لها 3 اكتوبر المقبل في الاسبوع الثاني.

ويسعى المقاصة لاقتحام المربع الذهبى بعدما احتل المركز السادس الموسم الماضى برصيد 46 نقطة، وكان المقاصة قد أنهى دورى الموسم الماضى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1/1 مع طلائع الجيش فى الجولة الختامية بالموسم.

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ويستضيف استاد السلام مباريات الإنتاج الحربى، فى الوقت الذى خاض فيه المقاصة مبارياته فى العامين الماضيين على أكثر من ملعب، منها استاد القاهرة وعثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبتروسبورت.

وكان المقاصة قد التقى مع نادي الزمالك في سبتمبر الجاري في ربع نهائي كأس مصر حيث فاز الفريق الأبيض بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي حصد لقبها فيما بعد