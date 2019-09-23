شكرا لقرائتكم راحة سلبية للمقاصة بعد الفوز على أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى المقاصة لاقتحام المربع الذهبى بعدما احتل المركز السادس الموسم الماضى برصيد 46 نقطة، وكان المقاصة قد أنهى دورى الموسم الماضى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1/1 مع طلائع الجيش فى الجولة الختامية بالموسم.
ويستضيف استاد السلام مباريات الإنتاج الحربى، فى الوقت الذى خاض فيه المقاصة مبارياته فى العامين الماضيين على أكثر من ملعب، منها استاد القاهرة وعثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبتروسبورت.
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