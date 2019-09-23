شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلى لمواجهة سموحة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحل فريق الأهلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين، ضيفا على نادى سموحة، على استاد برج العرب فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وأبلغ رينيه فايلر مدرب الأهلى 6 لاعبين بخروجهم من قائمة الفريق النهائية لمواجهة سموحة وهم كل من: صلاح محسن، أحمد فتحى، أحمد الشيخ، صالح جمعة، على لطفى، اليو ديانج.
على أن يخوض هؤلاء اللاعبين مرانهم اليوم فى الحادية عشر صباحا، كما خرج أيضا محمود متولى من القائمة بسبب إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.
وكان الأهلى قد فاز على الزمالك فى السوبر المحلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى.
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