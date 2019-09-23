4 تعديلات لميتشو.. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري. ويستضيف الزمالك على ملعب بتروسبورت الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الأولى لمسابقة الدوري لموسم 2019 /2020. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن ميتشو يتجه للدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي، بجانب تواجد مصطفى محمد في خط الهجوم، وعودة عبدالله جمعة، ومشاركة محمود حمدي "الونش" بدلا من محمد عبدالغني المصاب. Advertisements وجاء تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز. خط الوسط: إمام عاشور – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم. ثلاثي قبل المهاجم: مصطفى محمد.

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