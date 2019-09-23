"تدوير منتظر".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر الدفع بالمالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال مباراة سموحة بالدوري. ويفتتح الأهلي مشواره، اليوم، بالدوري الممتاز لموسم 2019 /2020 أمام سموحة بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية. وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن فايلر يفاضل بين أليو ديانج وحسام عاشور للتواجد بجوار حمدي فتحي في مركز الوسط المدافع. ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة الثنائي أيمن أشرف لمركز قلب الدفاع بجانب رامي ربيعة، بعد تأكد غياب محمود متولي للإصابة، بجانب رغبة فايلر في عدم المخاطرة بياسر إبراهيم. Advertisements وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول "محمود وحيد" – رامي ربيعة – أيمن أشرف – أحمد فتحي. خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج "حسام عاشور". ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات "أحمد الشيخ" – محمد مجدي "أفشة" – رمضان صبحي. خط الهجوم: جونيور أجايي.

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