تعرَّف على راتب حسام البدري مع منتخب مصر ..

علمت "الوفد" أن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استقر على راتب حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد الاتفاق على

تعيينه مدربًا للفراعنة رسميًا.

بحسب المصادر، فإن راتب البدري سيتخطى حاجز النصف مليون جنيه، خصوصًا أنه

كان يحصل في الأهلي على 550 ألف جنيه، وبالتالي فإنه سيزيد على هذا الرقم في المنتخب.

تابعت المصادر، أن الراتب بنسبة كبيرة لن يزيد على 700 ألف جنيه شهريًا.