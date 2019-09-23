رياضة | عاجل.. إدارة برشلونة تتخذ قرار نهائي بشأن فالفيردي 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إدارة برشلونة تتخذ قرار نهائي بشأن فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحف العالمية صباح اليوم الأثنين، أن إدارة نادي برشلونة قد أتخذت قرار نهائي بشأن مستقبل إرنستو فالفيردي مع الفريق الكتالوني في هذه الفترة، خاصة بعد خسارة الفريق أمام غرناطة، ووجود مطالبات من قبل الجماهير بضرورة البحث عن مدرب جديد للنادي في أقرب وقت ممكن.

شبكة "ESPN"، قالت في تقرير لها صباح اليوم، أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، لن يتخذ قرار إقالة إرنستو فالفيردي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المدرب الإسباني سوف يحصل على بعض الفرص الأخرى من أجل تحسين وضع الفريق في الفترة القادمة.

وقالت الشبكة العالمية، أن رئيس نادي برشلونة في العادة لا يتسرع في إتخاذ مثل هذه القرارات، وبحسب ما يؤكده المقربون من النادي فإن بارتوميو سوف يظل ملتزم بعقد فالفيردي مع النادي، ولن يحدث أي شيء جديد في هذه الفترة، وسيكون المدرب الإسباني على رأس القيادة الفنية للفريق في المباريات المقبلة بدون أي شك.

يذكر أن بعض الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير حول ردود أفعال الجماهير الكتالونية، عن سوء نتائج الفريق في هذه الفترة، خاصة بعدما أصبح برشلونة في المركز الثامن في بطولة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات، وتأخر النادي عن ريال مدريد وإتليتك بلباو أصحاب الصدارة بأربع نقاط كاملة، وهو الأمر الذي أثار غضب الجماهير في كتالونيا، وطالبت الإدارة بضرورة إصدار قرار إقالة إرنستو فالفيردي في اقرب وقت ممكن.

وأشارت التقارير إلى وجود بعض الأسماء المرشحة لخلافة فالفيردي في حالة إقالته وعلى رأسها توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الحالي، وكذلك ماكسي إليجري مدرب يوفنتوس وميلان السابق.