رياضة | نجوم الصعيد والناشئين واللاعبين القدامى أسلحة جمهورية شبين في المهمة الإنتحارية

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قبل إنطلاق فترة الإعداد لفريق جمهورية شبين، أجرى مجلس الإدارة، محاولات للتعاقد مع مدير فني جديد، يتولى المهمة، وعقب دراسة أكثر من سيرةذاتية، وتلقي عدد من الترشيحات، إستقر مسئولو الفريق المنوفي على إختيار محمد الرشيدي، لاعب ومدرب الجمهورية الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، والذي قام بإختيار جهازه المعاون.

البداية في استاد المنوفية

وإنطلقت فترة الإعداد للجمهورية على ملعب استاد المنوفية الرياضي بشبين الكوم، بمشاركة بعض اللاعبين القدامى، وعدد كبير من الناشئين، بجانب التعاقدات الجديدة، التي إنضمت للقائمة.

الإستقرار على 15 لاعب بالقائمة الأولى

وإستقر جمهورية شبين على قيد 15 لاعب في القائمة الأولى، والتي تضمنت : أحمد المحرات، ووليد صبحي، وعمرو ثابت، وشريف مجدي، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، ومصطفى زيكو، ومحمود حميد، وأيمن سعد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، ومحمد عزت، وطلبه محمد، وأحمد سامي، وأحمد سعيد.

تعاقدات جمهورية شبين

عقب رحيل 15 لاعب من قوام الجمهورية، قام مسئولو الفريق بالتعاقد مع 10 لاعبين منهم 6 لاعبين من مجموعة الصعيد، وهم أمير نعمان حارس سوهاج،

وعمرو شعلان مدافع المنيا، وعمرو زينهم ظهير أيسر المنيا، وحمد محمد، ظهير أيمن أسوان، وإسلام محمد مهاجم أسوان، لموسم واحد، ومحمد منصور مدافع الألومنيوم.

كما ضم شبين، محمد سعيد شيكا، حارس فاركو، لموسم واحد، ومحمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة، ومحمد خالد جناح أيمن أبو قير، وإسلام جودة لاعب ميت خاقان، ومن المنتظر التعاقد مع عدد من اللاعبين قبل غلق باب القيد نهاية سبتمبر الحالي، منهم لاعبين أفارقه.

التجديد للعادلي والشرقاوي

وقام الفريق المنوفي بتجديد التعاقد مع الثنائي أيمن العادلي، وأحمد الشرقاوي، لمدة موسمين قادمين .

تصعيد الناشئين

ويشارك في تدريبات الفريق عدد كبير من الناشئين وهم : يوسف شعبان، وإسلام مقلد وأحمد سعيد، وأحمد عيد وحماده عبد الجليل، ومحمود مقلد، ومصطفى شلبي، وخالد مسعد، واسلام فريد، بينما رحل مصطفى حمدي لميت خلف، وعاد أسامة دياب لقطاع الناشئين.

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المباريات الودية

إفتتح جمهورية شبين مبارياته الودية بالخسارة أمام غزل المحلة 0-1، وفاز على منيا القمح 3-0، وتعادل مع مركز شباب تلا 1-1، وفاز على ميت خاقان

0-2، ثم خسر من بلدية المحلة 0-3، وفاز على ميت خلف 2-0، وتعادل أمام المنصورة 0-0، ويلعب الفريق المنوفي اليوم مع غزل شبين، والخميس المقبل مع دمنهور.

معسكر خارجي

ودخل الجمهورية شبين لمدة 8 أيام في أحد فنادق القاهرة، خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر، شهد إقامة تدريبات بدنية وفنية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وتضمن المعسكر إقامة مبارتان وديتان، الأولى أمام اليرموك وخسر الجمهورية 0-1، ثم واجه الشرقية للدخان وفاز الجمهورية 2-0.

ملعب الموسم الجديد

ومن المقرر أن يخوض جمهورية شبين مباريات الموسم الجديد على أرضية ملعب استاد جامعة المنوفية، بسبب عدم الإنتهاء من أعمال تطوير ملعب نادي الجمهورية.

رحيل 13 لاعب

ورحل عن جمهورية شبين 13 لاعب بنهاية الموسم الماضي، وهم محمود عاطف، (الدخان) ومحمد مدحت، (بيلا) وجون، (سوهاج) وفاين، وعبد الله شلبي، (منتخب السويس) وعمار محسن، ومحمد فتح الله، (غزل المحلة) ووائل علي، (المنيا) وحسام فتحي، (بيلا)وأحمد موكشة، (الدخان) ومحمد الشامي، (الألومنيوم) ومحمد ممدوح كيمو، (غزل المحلة).

مهمة إنتحارية

ويشارك جمهورية شبين ضمن المجموعة الثانية، التي تضم عدد من الأندية القوية، مما يجعل مهمة الفريق المنوفي "إنتحارية" لرغبتة في المنافسة حيث يتواجد أندية بتروجت، الداخلية، سيراميكا، الترسانة، النصر، كوكاكولا، منتخب السويس، القناة، المريخ، نجوم المستقبل، الزرقا.

مباريات جمهورية شبين في الدور الأول

1- بتروجت X جمهورية شبين

2- جمهورية شبين X الزرقا

3- القناة X جمهورية شبين

4- جمهورية شبين X الترسانة

5- كوكاكولا X جمهورية شبين

6- جمهورية شبين X منتخب السويس

7- النجوم X جمهورية شبين

8- جمهورية شبين X المريخ

9- جمهورية شبين X النصر

10- الداخلية X جمهورية شبين

11- جمهورية شبين X سيراميكا