رياضة | زيدان يكشف عن أفضل مباراة له مع ريال مدريد منذ عودته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف عن أفضل مباراة له مع ريال مدريد منذ عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرّح إيندين زيدان فوز ريال مدريد 1-0 على إشبيلية كأفضل أداء للفريق منذ عودته كمدرب في مار.

وشهد رأس كريم بنزيمة في الدقيقة 64 من المباراة فوز لوس بلانكوس على جميع النقاط الثلاث خارج ملعب استاد رامون سانشيز بيزجوان.

وقال زيدان: "أولاً ، أنا سعيد. لقد عرضنا عرضًا رائعًا لمدة 90 دقيقة على أرض صعبة. يجب أن أهنئ جميع اللاعبين.

وتابع:" إنه فوز جماعي وأنا أنا سعيد للجميع. "إنها اللعبة التي أشعرت بالرضا أكثر من غيره منذ عودتي لقد ساعد الجميع على أرض الملعب.

وأكمل: لقد واجهنا لحظات صعبة ، لكن كان هناك تضامن ملحوظ في هذه اللحظات لمدة 90 دقيقة كاملة في مكان مثل هذا.

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وأضاف: "بنزيما أصبح الآن هدافًا مشتركًا في LaLiga Santander برصيد خمسة أهداف وأثبت أنه لاعب ريال مدريد مرة أخرى.

وأكد: " لقد منحنا الفوز مجددًا ، لكن جميع اللاعبين [كانوا مهمين]

وأردف: "لقد دافعنا جيدًا وقرأنا اللعبة بشكل جيد للغاية وقال زيدان: "بذل كل من أمثال عدن هازارد وجاريث بيل وجيمس رودريغيز جهودًا كبيرة في مهامهم الدفاعية ونحن نعلم أنه يمكننا خلق فرص ، لكن العمل الدفاعي للجميع كان هو مفتاح الفوز".

واختتم: هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص قاموا بالكثير من الدفاع: "في مباراة صعبة مثل اليوم ، يتعين على الجميع القيام بذلك."