رياضة | فالفيردي أوشك على الرحيل من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي أوشك على الرحيل من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقد كانت ليلة مخزية في غرناطة لصالح برشلونة ليست هذه هي المرة الأولى أيضًا ، حيث ارتكبوا نفس الأخطاء في كل رحلة من الرحلات القليلة الماضية بعيدًا عن الكامب نو.

إنها أربع مباريات خارج ملعبها بدون فوز الآن ، لكن الشعور بالعجز المطلق كان أكثر ما يقلق يوم السبت قبل المواجهة في دورتموند ، رفض إرنستو فالفيردي المزاعم بأن سجل برشلونة خارج ملعبه أصبح اتجاهًا سيئًا.

بعد مباراتين ، أصبحت الآن مشكلة كبيرة. عرف فالفيردي قبل مباراة غرناطة أن برشلونة يجب أن يفوز ، وأنه يتعين عليهم إنهاء هذه السلبية المرتبطة بشكلهم الخارجي.

من الواضح أن حديث فريق المدرب لم ينجح. استغرق الأمر دقيقتين لغرناطة ليسجل بفضل خطأ جونيور فيربو.

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بدأت الرحلة إلى بامبلونا بشكل سيء ضد أوساسونا. الطريقة التي بدأ بها برشلونة هذه المباريات خارج ملعبه هي جزئياً خطأ من اللاعبين ، ولكن الأمر يرجع أيضاً إلى المدرب ومحادثات فريقه.

لا يلعب برشلونة في أي مكان قريب كما يفعل في المنزل ، لا في الدفاع ولا في الهجوم إنهم الفريق الذي تلقى أكبر عدد من الأهداف في الدوري الاسباني إلى جانب ريال بيتيس، وهو إحصاء مثير للقلق إلى حد ما بالنسبة لفريق معتاد على الحفاظ على أوراق نظيفة.

يبدو أنهم ينتظرون ليونيل ميسي ليأتي وينقذهم كما فعل ألف مرة من قبل ولكن لم يكن هناك ميسي في أول مباراتين خارج المباريات وفي المباراتين التاليتين لم يكن لائقًا بنسبة 100٪. كان انستو فاتي، البالغ من العمر 16 عامًا ، هو التهديد الرئيسي. نظام الهجوم لا يعمل.

لم ينقر أنطوان غريزمان ولويس سواريز بشكل صحيح حتى الآن. قام سواريز بمحاولة ضد غرناطة ولكن غريزمان اختفى فعليًا. سوف فالفيردي تحمل اللوم. رصيده ينفد ولا توجد ثقة كبيرة به بسبب نهاية الموسم الماضي كانت هذه بداية برشلونة الأسوأ لحملة منذ أن قدم لاليجا ثلاث نقاط للفوز.

فالفيردي ليس هو الشخص الوحيد المذنب في هذه البداية البطيئة ، لكنه عمل تجاري وغالباً ما يدفع المدربون الثمن.