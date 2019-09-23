رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يستعرض مشوار الإعلاميين استعدادًا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يستعرض مشوار الإعلاميين استعدادًا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الإعلاميين، بقيادة مديره الفني جميل حلمي، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، للموسم الثاني على التوالى.

ومنذ بداية فترة الإعداد، تعاقد الإعلاميين مع مجموعة جديدة من اللاعبين، بجانب الإبقاء على بعض لاعبي الموسم الماضي، كما خاض الفريق عدد من المباريات الودية، وأقام معسكر مغلق، من أجل التجهيز للموسم الذي سنطلق في منتصف أكتوبر المقبل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تقريرا مفصلاً عن مشوار الإعلاميين خلال فترة الإعداد في السطور التالية :

البداية في جامعة مصر



إنطلقت فترة الإعداد على ملعب جامعة مصر، بسبب الإصلاحات التي تتم في ملعب نادي الإعلاميين، بمشاركة 13 لاعب، بجانب عدد من اللاعبين الجدد، حيث قام الجهاز الفني بقيد 13 لاعب، في القائمة الأولى وهم : محمد أسامة، وأحمد كمال "جيلبرتو" ومحمد خالد وأحمد علي وخالد سعيد، ومحمد أشرف، ومحمد بركات، وفتحي عامر "فلفل" وخالد كمال، شريف عمر، نشأت مسعد، أحمد حسني أوشه، ومحمد أحمد مواليد 97

الصفقات الجديدة



ونجح مسئولو الإعلاميين في التعاقد مع 16 لاعب جديد وهم : أحمد الشربيني، حارس الألومنيوم، محمد هجرس، حارس الإنتاج الحربي، وبدر إبراهيم، لاعب وسط الفيوم، وسعد السعيد، مدافع البنك الأهلي، وخالد مايز، مهاجم ديروط، ومحمود عبد الحكيم، صانع ألعاب المريخ، وإيهاب المصري، مهاجم منتخب السويس، وحسام عادل، لاعب جولدي، وخالد أشرف، لاعب المريخ، وعبد الرحمن عبد النبي، مدافع المقاصة، وأسامة خليل، لاعب نجوم المستقبل، وإسلام بدر، ظهير أيسر القناة، وأحمد سليمان، وإسلام مصطفى، لاعبا النصر، ومصطفى سماره مهاجم سوهاج، وأبو بكر محمد لاعب التعدين وأسوان.

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معسكر في برج العرب



ودخل الإعلاميين معسكر مغلق في برج العرب مطلع سبتمبر الحالي، لتحقيق الإنسجام والتجانس، وزيادة التركيز، ولعب خلاله ثلاث مباريات ودية أمام فاركو، وسموحه، وبيلا.

المباريات الودية



وخاض الإعلاميين 10 مباريات ودية إلى الآن، منذ بداية فترة الإعداد، حيث فاز على أبو صوير 3-0، والنجوم 2-1، وتعادل مع بهتيم، والإسماعيليى، ودكرنس، بدون أهداف، خسر أمام الشرق للتأمين، 0-1، وفاركو 1-3، وبيلا 1-2، وسموحه 2-5، وكوكاكولا 0-2.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية حيث سيواجه إف سي مصر، اليوم الإثنين 23 سبتمبر، والإتصالات يوم الخميس 26 سبتمبر، ومنتخب السعودية للناشئين يوم الأحد 29 سبتمبر.

الجهاز الفني للإعلاميين



ويقود الإعلاميين جهاز فني يضم جميل حلمي مدير فني، وحسن عبد الحي، ومحمد عبد المنعم وشريف علي مدربين، وعبد المنعم محمد مدرب حراس، ومصطفى عيسوي مدرب أحمال، وأشرف عبده مدير كرة، ومحرم فؤاد وأشرف عبده للجهاز الإداري، ومحمود مطر منسق عام، ومحمد نبيل وأحمد رضوان وأحمد كاباكا للجهاز الطبي، وخالد فتوح مشرف عام على الكرة، ورمضان توفيق منسق إعلامي.

مشوار الفريق في الموسم الجديد



1- الإعلاميين X البنك الأهلي

2- طهطا X الإعلاميين

3- الإعلاميين X شبان قنا

4- سوهاج X الإعلاميين

5- الإعلاميين X المنيا

6- بني سويف X الإعلاميين

7- الإعلاميين X بترول أسيوط

8- الألومنيوم X الإعلاميين

9- ديروط X الإعلاميين

10- الإعلاميين X الفيوم

11- التليفونات X الإعلاميين