شكرا لقرائتكم 700 أف جنيه راتب البدري مقابل تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إتفق حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على الراتب الشهري الذى سيتقاضاه خلال الفترة المقبلة.
ويحصل البدرى على راتب شهري يتراوح ما بين 650 إلى 700 ألف جنيه شهريا وهو أعلى من الراتب الذى كان يتقاضاه البدري فى أخر فترة تدريبية له مع النادي الأهلي موسم 2017.
استقر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وأحمد أيوب مدرب عام طارق مصطفي مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس بمقر الجبلاية لتقديم الجهاز الفتي الجديد للمنتخب الي جانب الاعلان عن خطة المرحلة المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر 700 أف جنيه راتب البدري مقابل تدريب المنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.