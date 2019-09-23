شكرا لقرائتكم الزمالك يقص شريط الموسم الجديد بمواجهة الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح الزمالك مشوار الدورى الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت، يسعى الأبيض لاقتناص أول ثلاثة نقاط فى مشواره نحو سعيه للمنافسة على اللقب الغائب، خاصة فى ظل رغبة الجماهير تحقيق البطولة بعد خسارتها فى الموسم الماضى، بعد تراجع نتائج الأبيض فى الأسابيع الأخيرة لينهى المسابقة فى المركز الثانى وبفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب.

ويبحث الزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو"، المدير الفنى للأبيض، عن مصالحة الجماهير البيضاء بعد خسارة لقب السوبر المصرى أمام الأهلى، بالهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، خاصة أن الجماهير لن تتقبل أى هزيمة أخرى فى بداية المشوار المحلى للفريق، فيما حرص المدرب الصربى على مشاهدة عدد من التسجيلات لمباريات زعيم الثغر فى البطولة العربية، بالإضافة إلى مباراة الفريقين الأخيرة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعد امتداد المباراة للوقت إضافى عقب انتهاء وقت اللقاء الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين قبل أن يحرز مصطفى محمد، هدف الفوز للأبيض فى الدقيقة 99 من زمن المباراة ليتأهل للمباراة النهائية ويتوج باللقب على حساب فريق بيراميدز، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة النهائية للكأس.

ويدرس الصربى ميتشو إجراء عدد من التغيرات فى تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندرى بعد ظهور الفريق بأداء متذبذب فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى، حيث سيغيب عن الأبيض عدد من العناصر الأساسية بالفريق سواء بالإيقاف أو الإصابة، حيث تأكد غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى السوبر المصرى، ليتأكد غيابه عن لقاء زعيم الثغر للإيقاف، بالإضافة إلى تأكد غياب محمد عبدالغنى، مدافع الفريق الأبيض، عن المباراة بعد إصابته فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته فى مباراة الأهلى بالسوبر، وهو ما أدى إلى عدم استكماله المباراة وخروجه مصابا ليشارك محمود حمدى الونش، بدلاً منه، كما يدرس ميتشو إراحة شيكابالا وعدم البدء به أساسيًا فى مباراة الاتحاد السكندرى، بعدما ظهر بمستوى متذبذب خلال المباراة.

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ويضع مدرب الزمالك العديد من البدائل لتعويض الغيابات فى مباراة اليوم، حيث يدرس الدفع بأحمد سيد "زيزو" أو أوباما، بجانب فرجانى ساسى، لتعويض غياب طارق حامد، ومن المتوقع أن يدفع المدرب الصربى بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، فرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما ومحمد أوناجم فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فى المقابل، يدخل الاتحاد السكندرى، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وتعويض الهزيمة التى لحقت بالفريق أمام الأبيض فى نصف نهائى كأس مصر، لذا حرص الجهاز الفنى لزعيم الثغر، بقيادة طلعت يوسف، على الدخول فى معسكر مبكر استعدادا للمباراة لزيادة الانسجام والتركيز بين اللاعبين قبل الموقعة المرتقبة حيث يضع عليها الجميع فى الإسكندرية آمالًا كبيرة لتكون بمثابة خير افتتاحية للفريق فى الموسم المحلى، كما حرص الجهاز الفنى لزعيم الثغر على وضع تجهيز الأوغندى إيمانويل أوكوى، الذى عاد مؤخرًا للفريق السكندرى بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده فى مواجهة كينيا، بالإضافة إلى تجهيز خالد قمر، مهاجم الفريق، بعدما كان يُعانى من شد خفيف فى الفترة الأخيرة، وذلك فى ظل تأكد غياب أحمد رفعت ورزاق سيسيه عن المواجهة طبقًا لشروط التعاقد مع الزمالك عند إعارة اللاعبين بمنع مشاركتهما فى مواجهات الفريقين.