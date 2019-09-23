رياضة | سيرجيو راموس هو الظهير الوسطي الوثائقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجيو راموس هو الظهير الوسطي الوثائقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ليس من قبيل الصدفة أن ريال مدريد كافح في الخلف في باريس سان جيرمان عندما كان راموس في عداد المفقودين بسبب التعليق. ثم عاد وريال مدريد كانت صلبة. يمكن أن يلعب بشكل سيء أحيانًا ، لكنك تلاحظه دائمًا ، ولم يكن سيئًا في هذه اللعبة لأنه كان هائلاً.
ساعد وجوده رافائيل فاران على التحسن أيضًا راموس يقاتل حتى النهاية وهذا هو ريال مدريد.
ليس من قبيل الصدفة أن ريال مدريد خسر مبارياته الخمس الماضية في دوري أبطال أوروبا والتي لم يلعب فيها راموس.
لقد أمضى ليلة كبيرة ، ونوع الليل الذي تُكتب فيه المقالات وتُجمع هذه السلسلة الوثائقية إذا كنت ترغب في الفوز ، فستكون أقرب إذا كان راموس على الساحة. لم يغفر مشجعو إشبيلية راموس ، لكنهم يفضلون عدم اللعب ضده لأنهم يعرفونه.
إذا ذهب ريال مدريد طوال الطريق ، فإنهم يفعلون ذلك مع قائدهم. بقدر ما يتم تبجيل رقم 7 في ملعب سانتياغو بيرنابيو ، وكذلك القميص رقم 4.