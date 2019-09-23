رياضة | اليوم.. نجوم المستقبل يستضيف المنصورة وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نجوم المستقبل يستضيف المنصورة وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم المستقبل، مباراة ودية، على ملعبه، أمام نظيره فريق المنصورة، في الثالثة والنصف من عصر اليوم الإثنين، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وكان فريق النجوم قد تعادل مؤخراً أمام الاوليمبي السكندري، بهدفين لكل منهما، كما تعادل المنصورة مع جمهورية شبين بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم أيضاً فاركو مع الجزيرة، المريخ مع اتحاد نبروة، بيلا مع سيدي سالم، جمهورية شبين مع غزل شبين، سيراميكا مع السكة الحديد، الإعلاميين مع إف سي مصر، دمنهور مع الحرية.

وتقام مسابقة دوري القسم الثاني، في أكتوبر المقبل، بمشاركة 36 فريق، حيث تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 12 فريق.

المجموعة الأولى

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1- المنيا

2- سوهاج

3- التليفونات

4- بترول أسيوط

5- طهطا

6- ديروط

7- البنك الأهلي

8- الإعلاميين

9- شبان قنا

10- بني سويف

11- الألومنيوم

12- الفيوم

المجموعة الثانية

1- جمهورية شبين

2- الزرقا

3- النصر

4- كوكاكولا

5- سيراميكا

6- منتخب السويس

7- الترسانة

8- بتروجت

9- الداخلية

10- النجوم

11- المريخ

12- القناة

المجموعة الثالثة

1- الحمام

2- أبو قير

3- بيلا

4- فاركو

5- دكرنس

6- بلدية المحلة

7- المنصورة

8- دمنهور

9- غزل المحلة

10- الأوليمبي

11- الرجاء

12- المالية