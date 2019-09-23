إدارة نادي ⁧‫النصر‬⁩ تقرر مقاطعة برنامج «الدوري مع وليد»

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالعزيز السديري:

نشر الدكتور صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدة تغريدات وكان أبرزها إعلانه بشكلٍ غير مباشر عن مقاطعة برنامج “الدوري مع وليد” والذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج.

حيث كتب السويكت: الإسقاطات اليومية المتكررة على النصر وكأنه كلأ مباح وجدار قصير، والتراقص والفرح بخروج ممثل الوطن أمام السد القطري، ينافي أول مباديء العدالة والوطنية، ولذا استمتع ببرنامجك وحدك، فهو لا يمثلنا.

كما أعلن رئيس النصر في ختام سلسلة التغريدات بأن تفاصيلاً أكثر ستعرض في وقت قريب عبر لقاء في أحد البرامج التلفزيونية، فيما سيكون بعضها في الوقت المناسب.