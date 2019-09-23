الامارات | قلب "المدريدي" يخفق مجدداً بعد أيام في العناية المركزة!

شكرا لقرائتكم خبر عن قلب "المدريدي" يخفق مجدداً بعد أيام في العناية المركزة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد القلب "المدريدي" ليخفق مجدداً بالفوز على مضيفه اشبيلية، الأحد، بهدف الفرنسي كريم بنزيمة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أيام قضاها في غرفة العناية المركزة إثر الضربة القوية التي تعرض لها الأربعاء الماضي على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا.

واستعاد فريق المدرب زين الدين زيدان عافيته في رحلة موفقة إلى الأندلس، حملت مؤشرات فنية تدعو الجمهور "الملكي" للتفاؤل بإمكانية المنافسة لاسيما أن الانتصار كان مهما للغاية بملعب "رامون سانشيز" الذي لطالما شكل عقدة لريال مدريد إذ تكبد عليه سبع هزائم في آخر 10 مباريات، وكان آخر انتصار على هذا الملعب في موسم 2014-2015.

وحقق ريال مدريد مكاسب عدة من المباراة أبرزها: اعتلاء صدارة "الليغا" برصيد 11 نقطة بالمشاركة مع أتلتيك بلباو، والاستفاد المثلى من هزيمة الغريم التقليدي برشلونة أمام غرناطة، الأحد، بهدفين دون مقابل ليتقدم الريال عن "البارسا" بفارق أربع نقاط ويتركه معذباً بالمركز السابع!

ومن أهم المكاسب أيضاً، تعزيز المدرب زيدان من فرص بقاءه في منصبه بعدما كان مهدداً بالإقالة حالة خسارته هذه المباراة في ظل الأنباء المتسارعة التي تحدثت عن تحضير رئيس النادي فلورنتينو بيريز للاعب الريال السابق والمدرب الحالي لفريق الرديف بنادي ريال سوسييداد تشابي ألونسو حتى يكون البديل الجاهز لخلافة "زيزو".

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وعلى الصعيد الفردي، صاح الديك الفرنسي بنزيمة من جديد ليصالح الجمهور المدريدي بهدف في مرمى اشبيلية يعتبر الأول له على ملعب "رامون سانشيز" خلال مسيرته مع مدريد، كما أصبح كريم أكثر لاعب يسجل برأسه مقارنة بلاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بتسعة أهداف رأسية في الدوري الإسباني خلال 2019.

ورفع بنزيمة رصيده إلى خمسة أهداف مع ختام الجولة الخامسة متصدراً قائمة الهدافين بالمشاركة مع مهاجم فياريال جيرارد مورينو.

فنياً، بدا الريال أكثر تماسكاً وترابطاً بين الخطوط على العكس تماما من مباراة باريس سان جيرمان، وغلب على شكل الفريق عوامل فنية مشجعة يتقدمها الانضباط التكتيكي وتعامل اللاعبين مع المباراة بدافعية وتحدي وبذل مجهود كبير ورغبة أكبر في الفوز على عكس المباريات الماضية التي كان عانى فيها أخطاء فردية لاسيما في المنطقة الخلفية.

وتحسن الشكل الدفاعي لريال مدريد بقيادة سيرجيو راموس الذي حقق الفوز رقم 400 له في "الليغا"، وأغلق زيدان المساحات وتقيد اللاعبون بتعلميات زيدان بعدم المجازفة في اندفاع الظهيرين للهجوم على حساب الدفاع ليطرأ على الفريق تقدماً على مستوى واقعية الأداء.

وأمام المعطيات الفنية والرقمية للجولة الخامسة من الدوري الإسباني يكون المشجع المدريدي قد تنفس الصعداء نسبيا مقارنة بنظيره البرشلوني الذي ما زال يعاني مع مدربه فالفيردي القريب من مغادرة منصبه، ولسان حال أنصار "الملكي" في مواقع التواصل الاجتماعي: "متصدر لا تكلمني"، فهل يستمر "الميرينغي" في القمة حتى موعد مباراة "الكلاسيكو" المقررة في "الكامب نو" يوم 27 أكتوبر المقبل أم أن ظروفا ستتغير ومراكز ستتبدل في الجولة السابعة حين يحل الريال ضيفاً على جاره أتلتيكو مدريد 28 سبتمبر الجاري؟.