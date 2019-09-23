شكرا لقرائتكم متولي يؤدي 3 جلسات علاج يومياً قبل التعافي من إصابة الخلفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض محمود متولى مدافع الأهلى 3 جلسات يومية ضمن برنامجه العلاجي الذي يؤديه قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حالياً فى برج العرب قبل مواجهة سموحة مساء اليوم الاثنين والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام.

ويخضع محمود متولى لبرنامج علاجى وتأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها فى مباراة الزمالك أمس الأول فى السوبر المحلى، والتى ستبعده عن الملاعب لقرابة 6 أسابيع.