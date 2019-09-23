تصدي «مذهل» من حارس إنبي ينال إشادة الصحف العالمية

الموجز

أشادت الصحف العالمية بالإنقاذ المذهل لحارس مرمى إنبي الذي قام به خلال مباراة فريقه أمام نادي بيراميدز في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من خسارة إنبي امام بيراميدز برباعية نظيفة، إلا أن حارس الفريق البترولي قدم مستوى أكثر من رائع خلال المباراة.

وتصدى حارس إنبي محمود جاد لهجمة خطيرة في منتصف الملعب بعدما أبعد الكرة برأسه، لكن الكرة وصلت لأحد لاعبي بيراميدز الذي سددها في المرمى الخالي، إلا أن الحارس قام بحركة بهلوانية لينقذ مرماه.

وعلّقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن التصدي الخرافي لحارس إنبي قائلة إن حارس المرمى قام بحركة بهلوانية لينقذ مرماه من هدف كان المستحيل التصدي له.

وقالت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "حارس مذهل في مصر".

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ووصف موقع "يو إس توداي" تصدي حارس إنبي بـ "العمل البهلواني"، حيث نجح في حرمان بيراميدز من هدف مؤكد.

وعلّق موقع "سبورت بيبل" على تصدي حارس إنبي بـ "المذهل ولا يُصدق".

كما كتب موقع "وان فوتبول" أن تصدي حارس إنبي محمود جاد قلما ستراه خلال مشاهدتك للعبة كرة القدم، وربما تراه الأفضل على الإطلاق.

يشار إلى أن محمود جاد هو أحد ناشئي نادي إنبي ومن مواليد ١٩٩٨ ولعب في منتخب الشباب، وأول مشاركة له مع إنبي في الفريق الأول كانت في بطولة الدوري الموسم الماضي.