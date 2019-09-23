كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل «ذا بيست» لعام 2019.. الموعد والقنوات الناقلة

الموجز

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، لمتابعة فعاليات حفل توزيع جوائز "ذا بيست .. الأفضل" لعام 2019 والتي تتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتنافس كل من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالد لاعب يوفنتوس، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وستنطلق فعاليات الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وسينقل عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية".

كما سيشهد الحفل جائزة أفضل مدرب في العالم، حيث يتنافس كل من الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019 كل من الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

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وعن جائزة أفضل هدف لعام 2019، فيتنافس كل من ليونيل ميسي وخوان كينترو لاعب ريفيربليت الأرجنتيني ودانييل زسوري لاعب ديبريسين المجري.

ويغيب النجم العربي المصري محمد صلاح عن الترشيح النهائي لجائزة "ذا بيست" بالرغم من وجوده العام الماضي مع كل من رونالدو ولوكا مودريتش.

ويتنافس محمد صلاح هذا العام في القائمة الأخيرة للتواجد ضمن فريق العالم لاتحاد اللاعبين المحترفين، وهي الجائزة الوحيدة التي يمتلك أمل الفوز بها.

يذكر أن صلاح كان قد فاز العام الماضي بجائزة أفضل هدف في العالم لعام 2018، بعد هدفه في مرمى إيفرتون الذي سجله في الدوري الإنجليزي على ملعب "آنفليد"، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يحصد الجائزة التي انطلقت عام 2009.

وحصد الكرواتي لوكا مورديتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم 2018 بعد منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.