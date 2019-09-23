رياضة | استياء في برشلونة بسبب فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء في برشلونة بسبب فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة نال الكثير من الانتقادات في الساعات الماضية من الصحافة ووسائل الإعلام عقب الآداء الباهت للبلوجرانا وفشله في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على دفاعات الفرق المنافسة.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأنه هناك حالة من الغضب وفقدان الثقة داخل برشلونة من قبل بعض نجوم الفريق تجاه فالفيردي وذلك عقب البداية السيئة في الموسم الحالي.

وذكرت الشبكة العالمية أن فالفيردي خرج عقب نهاية المباراة وحمل نفسه مسئولية الهزيمة والآداء السلبي للاعبين أمام غرناطة العائد حديثًا للدوري الممتاز من الدوري الإسباني.

وأشارت الشبكة العالمية من المصادر أيضًا داخل برشلونة أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني لا يتعجل في قراراته خاصة عقب هزيمة الفريق في أحدى مبارياته مع التأكيد على أن عقد فالفيردي مستمرًا حتى 2021.

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وواصل برشلونة نتائجه السيئة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي بالهزيمة الأمس على يد غرناطة بثنائية نظيفة على ملعب لوس كارمينيس في بطولة الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة خسر مباراتين أمام أتليتك بلباو وغرناطة وتعادل مع أوساسونا وفاز على كلاً من ريال بيتيس وفالنسيا ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط.

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت مؤخرًا عن المدرب المرشح لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة إذا رحل عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث نال فالفيردي قسطاً كبيراً من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد تدهور مستوى الفريق وظهوره بشكل شئ في المباريات الماضية.

وأكد موقع Le10 SPORT الفرنسي أن توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشح بقوة لتدريب برشلونة عقب رحيل فالفيردي عن الفريق.

يذكر أن توخيل قاد باريس سان جيرمان بالأمس للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.