رياضة | تشافي : أتمنى تدريب ميسي وسواريز وهذه نصيحتي لجريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي : أتمنى تدريب ميسي وسواريز وهذه نصيحتي لجريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن أمنيته في تدريب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق بالإضافة إلى الأوروجوياني لويس سواريز كما نصح الفرنسي أنطوان جريزمان بالتركيز في التدريبات.

وقال هرنانديز في تصريحات في حواره لصحيفة ARA الهندية: "أتمنى أن أدرب ليونيل ميسي يومًا ما، أعلم جيدًا كيف أقوم بالتعامل مع ميسي وبوسكيتس وسواريز وبيكي وألبا".



وأضاف : "إذا نجحت كمدرب في إقناع لاعب مثل ميسي بأفكارك، ستخرج منه الكثير من الأشياء الغير متوقعة خاصة في الجانب الدفاعي داخل المباريات، فما يمكن فعله أكثر من ذلك؟".



وقدم تشافي نصيحته لجريزمان قائلا: "عليه التركيز في التدريبات والنظر للمستقبل لقيادة هجوم الفريق خاصة وأن سواريز يتقدم في العمر".

Advertisements



وعن دي يونج وآداؤه في المباريات الماضية، اختتم هرنانديز تصريحاته قائلاً : "أرى أنه يجيد اللعب المتقدم في وسط الملعب عن مركز الوسط الدفاعي لذلك لا اعتقد أن هناك خطر على بوسكيتس في مركزه".



يذكر أن النجم الإسباني حصل على أول فرصة تدريبية في الدوري القطري من خلال قيادة الفريق بالموسم الحالي 2019/2020 واستطاع الوصول معه للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الإعلامي خافي ميجيل عبر راديو كاتالونيا كشف مطلع العام الحالي عن إقتراب النجم الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري من بداية مسيرته كمدرب.



وأكد أن مسيرة هرنانديز التدريبية ستبدأ من العام المقبل عندنا يصبح مدرباً لفريقه الحالي السد القطري وأنه سيحتاج لموسمين سيكون خلالهما تحديه هو الفوز بالبطولة الآسيوية ومن المتوقع عودته إلى لبرشلونة كمدير فني عام 2021.