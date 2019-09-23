رياضة | إيكاردي: أحب لعب كافاني.. ولم أفز بشيء في إنتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكاردي: أحب لعب كافاني.. ولم أفز بشيء في إنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب الذي دفعه لمغادرة فريق إنتر ميلان والانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفي.

وانتقل اللاعب الأرجنتيني إلى حديقة الأمراء هذا الصيف على سبيل الإعارة بعد سلسلة من المشاكل التي وقعت له في سان سيرو بسبب مسألة تجديد عقده ووكيلة أعماله واندا نارا.

وتحدث إيكاردي في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "وصلت إلى عامي السابع مع إنتر، كان حلمي هو اللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، لقد تحقق ذلك، لم نفز كثيرًا، لم نفز بأي شيء ولكن بقيت، وسجلت أهدافًا".

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وأضاف: "لقد حان الوقت لكي ألعب في فريق فائز، إن الانضمام إلى فريق يضم العديد من اللاعبين الكبار هو ما أردت".

وواصل: "لقد وصلت للتو، ولكن عندما يكون هناك خيار للشراء الدائم في عقدك، فإنك تحاول إظهار أفضل ما لديك من أجل أن يتم شراؤك، لذلك سنرى ما سيحدث في الصيف المقبل".

وأردف: "لقد تأثرت كثيرًا بالمشجعين، ضد ستراسبورج عندما بدأت في الاحماء تلقيت ترحيبًا رائعًا، وجهت الجماهير بأكملها أغنية لي، كان الأمر مذهلًا، لم يحدث لي هذا من قبل، لقد تأثرت بذلك كثيرًا".

وتابع: "المنافسة مع إدينسون كافاني صحية، لحسن الحظ نحن نتحدث الإسبانية، أحب أن ألعب معه، إنه لاعب كبير".