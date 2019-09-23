الان تتابع لاعب النصر المغربي امرابط ينفي الإشاعات حوله ويطلب دعم الجماهير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب:
رد المغربي نور الدين إمرابط، لاعب نادي النصر على التقارير التي تحدثت عن وجود أزمة مع إدارة ناديه، بسبب مطالبة الأخير بتعديل عقده.
وقال نورالدين أمرابط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” : إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا فلن ألعب، هذا غير صحيح مطلقا، تقديرا للنصر وجماهيره ومجلس إدارته ومن كل قلبي أقول إني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو دون مقابل ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم.
وأضاف : لا تستمعوا إلى أي شائعات. نحتاج فقط إلى دعمكم والبقاء معا، اللاعبون والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة والمشجعون.
وتابع أمرابط : النصر هو النادي الذي ألعب له. اتفقت مع أخي عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على النصر على جعل جميع مشجعي النصر سعداء وفخورين إن شاء الله.
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