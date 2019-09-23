شكرا لقرائتكم المقاولون يبدأ التحضير لمواجهة سموحة بالجولة الثانية للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق المقاولون العرب تدريباته على ملعب الفريق بالجبل الأخضر اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من الدوري العام، خلال المباراة التي يستضيفها استاد المقاولون العرب السبت المقبل.

وكان المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس قد نجح في حصد أول ثلاث نقاط بالموسم الجديد بعد التغلب على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى التي انطلقت مبارياتها السبت الماضي، حيث سجل هدف ذئاب الجبل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

حصل لاعب المقاولون العرب على راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس الأحد، ويطمح المقاولون في اقتحام المربع الذهبي بالموسم الجديد من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية .