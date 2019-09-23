مورينيو: الشماتة؟ لا، لستُ مُستمتعًا بما يحدث لمانشستر يونايتد!

يشعر المدرب البرتغالي الشهير “جوزيه مورينيو” بالضيق والحزن لما يحدث لفريقه السابق “مانشستر يونايتد” في الوقت الراهن، خلال تحليله لمباراته أمام وست هام يونايتد على ملعب الأخيرة “الملكة إليزابيث” في إطار الجولة السادسة من البريميرليج.

وخسر مانشستر يونايتد بهدفين دون رد ليفوت على نفسه الاستفادة من سقوط تشيلسي على ملعبه أمام ليفربول في قمة الجولة.

وقال مورينيو لقناة سكاي سبورتس عقب المباراة “أعتقد بأن مانشستر يونايتد سيواجه صعوبات حقيقية ليس في الدخول ضمن الاربعة الاوائل هذا الموسم، بل لدخول الستة الاوائل. بإمكانك أن تلعب بأداء ممل وتكون مملاً لكن تستطيع ( ببعض الآليات) أن تحصل على نتائج، لكن حالياً، لا أرى شيئا من هذا القبيل”.

وأضاف الرجل الخاص، والعاطل عن العمل منذ منتصف ديسمبر الماضي، قائلاً “كنت هناك لمدة موسمين، وكنت أحس فيها بالكثير من الأشياء الإيجابية وكنت أعلم أي طريق سأسلكه، لكن من الواضح أن الموسم الثالث لم يكن جيداً كفاية، ثم تمت إقالتي، على الأرجح كنت أستحق الإقالة لأنني كنت مسؤولا كمدرب، لكن الحقيقة المحزنة هي بأنهم الآن أسوأ السابق ”

وختم حديثه عن اتهامه بالشماتة لا سيما بعد اقالته، قائلاً بالنسبة لي إنه أمر محزن، ربما الناس يعتقدون بأنني مستمتع بما ييحصل، لكني لست سعيدًا مطلقاً، هناك أشخاص في هذا النادي أحبهم، وأكن الكثير من الاحترام للجماهير، وبالنسبة لي إنه أمر محزن ما يحدث لمانشستر يونايتد”.