شاهد حلقة الدوري مع وليد ليوم الأحد 22 سبتمبر 2019

حلقة ساخنة من برنامج الدوري مع وليد، شهدت استضافة رئيس نادي اتحاد جدة “أنمار الحائلي” الذي تحدث في أكثر من موضوع هام لعشاق الفريق، أهمهم تحمله لمسؤولية كافة الأخطاء التي ارتكبت في الفترة الماضية.
كما تحدث رئيس ناذي الفتح سعد العفالق عن الجهاز الفني الحالي للفريق، مؤكدًا أنه من جلب دوري 2013 وأنقذ الفريق من الهبوط قبل 3 مواسم، ولا يزال على قناعة تامة بما يقدمه فتحي الجبالي بالرغم من وجود بعض الأخطاء.
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