رياضة | حمودي يقترب من الرحيل عن براميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمودي يقترب من الرحيل عن براميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر مسئولو براميدز في الاستغناء عن نجم الفريق الجديد أحمد حمودي وذلك بعد رفض الاتحاد المصري لكرة القدم قيده مما دفع النادي للتفكير في فسخ عقد اللاعب.

ويدرس مسئولو براميدز بشكل جدي عرضًا مغريًا للاستغناء عن حمودي ولكن مصادر قريبة من اللاعب أكدت أن اللاعب ينتظر عرضًا للإعارة حتى شهر يناير المقبل.



وعلى صعيد آخر، فتح مسئولو براميدز تحقيقات موسعة في أزمة عدم قيد حمودي والتي أدت بالإطاحة بمحمد عادل صديق المدير الإداري للفريق وتعيين محمد صلاح المدير الإداري السابق لمنتخب مصر خلفا منه.



وجاء قرار براميدز بالإطاحة بمحمد عادل صديق بشكل نهائي خصوصًا وأن الخطأ تكرر من قبل بعدم قيد الأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة إفريقيا.

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وتحاول إدارة براميدز جاهدة حل أزمة قيد حمودي بإيجاد عرض مناسب لرحيله في الفترة المقبلة.



وكان أحمد حمودي نجم الأهلي السابق تلقى في نهاية الشهر الماضي عرضًا من المصري البورسعيدي للانضمام له في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وكان الأهلي قد فسخ تعاقده مع حمودي خلال الفترة الماضية بناءًا على رؤية الجهاز الفني السابق بقيادة مارتن لاسارتي.



وتلقى حمودي أكثر من عرضًا خلال الأيام الماضية أبرزها من الظفرة الإماراتي وسموحة السكندري.